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8 октября, 13:10
НовостиКультура

«Дар духовный». В свет вышел литературный альманах произведений 59 авторов

«Дар духовный». В свет вышел литературный альманах произведений 59 авторов

Он состоит из двух глав: «Голоса времени» и «Новые имена». Презентация состоялась в Национальной библиотеке им Амур-Санана.

В издании – творения известных литераторов республики, лауреатов премии имени Давида Кугультинова. Самому возрастному автору – легендарному писателю Андрею Джимбиеву 96 лет, самым молодым - Элине Есиновой и Дорджи Джальджирееву по 25 лет.  Публикация произведений в этом сборнике – это признание их таланта и вклада в духовное достояние народа.

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