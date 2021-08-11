«Дар духовный». В свет вышел литературный альманах произведений 59 авторов

Он состоит из двух глав: «Голоса времени» и «Новые имена». Презентация состоялась в Национальной библиотеке им Амур-Санана.

В издании – творения известных литераторов республики, лауреатов премии имени Давида Кугультинова. Самому возрастному автору – легендарному писателю Андрею Джимбиеву 96 лет, самым молодым - Элине Есиновой и Дорджи Джальджирееву по 25 лет. Публикация произведений в этом сборнике – это признание их таланта и вклада в духовное достояние народа.