В следственном комитете Калмыкии началась проверка по информации, размещенной в соцсетях

В публикации речь шла о том, что 45-летний житель Ставрополья, работавший пастухом в поселке Молодежный Яшкульского района, якобы, попал в рабство к фермеру. Сообщалось, что у него отобрали паспорт и телефон, не оплачивали труд, а хозяева постоянно подвергали его избиениям. В конце марта он решился на побег. Его догнали на машине, избили и бросили на трассе Р-216. Со сломанными костями таза и другими серьезными травмами, Дмитрий, как его назвали в статье, полз вдоль дороги, но никто из проезжающих мимо не остановился. Только на вторые сутки его подобрали и отвезли в астраханскую больницу. Там он три дня лежал в реанимации, а когда пришел в себя попросил врачей связаться с его 72-летней матерью. И вот, что сообщили сегодня в ведомстве.