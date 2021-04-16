В Управлении Росгвардии подвели итоги конкурса «Дети рисуют Победу»

На суд жюри было представлено более десяти работ, выполненных гуашью, фломастерами и карандашами. Юные художники творили с вдохновением, выразили в своих произведениях признательность ветеранам за ратные и трудовые подвиги во имя жизни под мирным небом.

Определили лучших в двух возрастных группах до 8 и до 13 лет. За проявленную творческую активность победителям в торжественной обстановке вручили заслуженные дипломы и подарки.