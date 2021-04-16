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18 мая, 13:36
НовостиКультура

В Управлении Росгвардии подвели итоги конкурса «Дети рисуют Победу»

В Управлении Росгвардии подвели итоги конкурса «Дети рисуют Победу»

На суд жюри было представлено более десяти работ, выполненных гуашью, фломастерами и карандашами. Юные художники творили с вдохновением, выразили в своих произведениях признательность ветеранам за ратные и трудовые подвиги во имя жизни под мирным небом. 

Определили лучших в двух возрастных группах до 8 и до 13 лет. За проявленную творческую активность победителям в торжественной обстановке вручили заслуженные дипломы и подарки.

 

 

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