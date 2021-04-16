В Калмыкии начала работу горячая линия по борьбе с саранчовыми вредителями

Ежегодно АПК сталкивается с этой проблемой. Однако, ранее в регионе не было централизованного канала, куда бы собиралась вся информация. Сотрудники Минсельхоза принимают заявки для проведения мониторинга на местах, а также проводят консультации по истребительным мероприятиям и обработке.

Как отметил Глава республики, фермеры тоже несут ответственность. На основе полученных рекомендаций им необходимо добросовестно обработать свои участки. «Мы со своей стороны частично возместим понесённые затраты в виде субсидий» - подчеркнул Бату Хасиков.

Уже сформированы рабочие группы, после приема заявок они будут выезжать для проведения обследования. Информация будет направляться во все районы и филиал Россельхозцентра. Также рассматриваются вопросы совместных обследований сопредельных территорий и мониторинга особо охраняемых территорий.