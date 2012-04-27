В скором времени начнется строительство объектов водоснабжения в Троицком, Яшалте, Ульяновском, Цаган-Амане и Лагани

Дефицит воды является одним из основных сдерживающих факторов развития экономики республики, в том числе сельского хозяйства. Собственные поверхностные водные ресурсы совершенно не пригодны для водоснабжения населения. И, тем не менее, они используются для питьевых нужд. Качественной водой из систем централизованного снабжения обеспечены всего 7,4% населения. Так прокомментировал ситуацию в Калмыкию министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в ходе визита в степной регион с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Также Козлов отметил, благодаря реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития республики решаются основные проблемные вопросы, прежде всего, водообеспечение: подготовлена проектно-сметная документация для строительства объектов водоподготовки и реконструкции объектов водоснабжения в 32 населённых пунктах Калмыкии.

Так, в скором времени строительство начнется в селах Троицкое, Яшалта, Ульяновское, поселке Цаган-Аман и Лагани. Кроме того, запланировано строительство инженерных сетей к земельным участкам, уже выделенным многодетным семьям.