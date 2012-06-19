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5 февраля, 14:27
НовостиОбщество

В Калмыкии начинают формировать списки номинантов для награждения медалью «За любовь и верность»

В Калмыкии начинают формировать списки номинантов для награждения медалью «За любовь и верность»

Их должны предоставить органы местного самоуправления республики. Как сообщают в министерстве социального развития, труда и занятости, федеральная квота для региона, как и в прошлом году, составляет 70 семей. Всего за 12 лет в Калмыкии медаль «За любовь и верность» получили 890 супружеских пар. Вручение состоится в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. 

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