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19 апреля, 20:28
Новости

В школе поселка Привольное Яшкульского района будет произведен капитальный ремонт в рамках нацпроекта

Но это произойдет в 24 году. Будет отремонтировано все, что пришло в негодность за долгие годы эксплуатации. Постройка 87 года давно требовала замены кровли, отопительной системы и электроосвещения, рассказывает директор Нина Бекеева. Старые ржавые трубы плохо греют. Зимой в классах холодно. Из федерального бюджета также будут выделены средства на оборудование.

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