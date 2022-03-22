В школе поселка Привольное Яшкульского района будет произведен капитальный ремонт в рамках нацпроекта

Но это произойдет в 24 году. Будет отремонтировано все, что пришло в негодность за долгие годы эксплуатации. Постройка 87 года давно требовала замены кровли, отопительной системы и электроосвещения, рассказывает директор Нина Бекеева. Старые ржавые трубы плохо греют. Зимой в классах холодно. Из федерального бюджета также будут выделены средства на оборудование.