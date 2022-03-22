ГТРК «Калмыкия» принимает заявки на участие во всероссийском молодежном марафон-фестивале «С чего начинается Родина»

Приглашаются исполнители от 10 до 35 лет — вокалисты, хоры, народные коллективы, семейные и профессиональные ансамбли. Видеофайл своего выступления и заявку необходимо прислать до 30 апреля на электронную почту, которую вы видите на своих экранах. Мультимедийный проект будет проходить в три этапа: региональный, окружной, всероссийский. Выступления полуфиналистов зрители и слушатели увидят и услышат в эфире ГТРК «Калмыкия», а финалисты станут участниками 12-часового телемарафона на платформе «СМОТРИМ.ру» и всех цифровых ресурсах ВГТРК. Он пройдет 12 июня, в День России.