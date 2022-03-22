Прокуратура города провела проверку законодательства в сфере электроснабжения

В результате на столичную администрацию возложена обязанность по регистрации 42 бесхозяйных объектов. На балансе органа местного самоуправления они не стоят, собственник недвижимого имущества не установлен, в реестре муниципальной собственности не значатся.

В следующем году преобразится спортзал школы. Там будут заменены окна, полы, что позволит детям заниматься в комфортных условиях, и добиваться высоких результатов. В копилке ребят награды республиканских и всероссийских состязаний. Они увлекаются легкой атлетикой, баскетболом, футболом.