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19 апреля, 20:54
Новости

Прокуратура города провела проверку законодательства в сфере электроснабжения

Прокуратура города провела проверку законодательства в сфере электроснабжения

В результате на столичную администрацию возложена обязанность по регистрации 42 бесхозяйных объектов. На балансе органа местного самоуправления они не стоят, собственник недвижимого имущества не установлен, в реестре муниципальной собственности не значатся.

В следующем году преобразится спортзал школы. Там будут заменены окна, полы, что позволит детям заниматься в комфортных условиях, и добиваться высоких результатов. В копилке ребят награды республиканских и всероссийских состязаний. Они увлекаются легкой атлетикой, баскетболом,  футболом. 

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