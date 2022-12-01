В КалмГУ прошла акция, посвященная Всемирному дню здоровья

Студенты гуманитарного факультета, организовавшие мероприятие, предложили своим однокурсникам и преподавателям выполнить простые физические упражнения в обмен на фрукты и витамины. За 10 отжиманий можно было получить апельсин, за 5 выпадов на каждую ногу - банан, а за 10 прыжков – гематоген.



А после выполнения комплекса упражнений "Мельница" и бега на месте добровольцы забирали целую пачку аскорбиновой кислоты или глюконата кальция. Акция напомнила студентам о важности физической активности в повседневной жизни.



Фото: t.me/kalmguoficial