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10 апреля, 12:42
Новости

В КалмГУ прошла акция, посвященная Всемирному дню здоровья

В КалмГУ прошла акция, посвященная Всемирному дню здоровья

Студенты гуманитарного факультета, организовавшие мероприятие, предложили своим однокурсникам и преподавателям выполнить простые физические упражнения в обмен на фрукты и витамины. За 10 отжиманий можно было получить апельсин, за 5 выпадов на каждую ногу - банан, а за 10 прыжков – гематоген.

А после выполнения комплекса упражнений "Мельница" и бега на месте добровольцы забирали целую пачку аскорбиновой кислоты или глюконата кальция. Акция напомнила студентам о важности физической активности в повседневной жизни.

Фото: t.me/kalmguoficial

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