В школе номер 12 Элисты торжественно открыли «Парту Героя»

Она посвящена участнику Великой Отечественной войны, прославленному военачальнику, Герою Советского Союза Басану Городовикову. Церемонию возглавили Почетный гражданин Калмыкии, Заслуженный работник культуры Калмыцкой АССР Иван Басанов, депутат Элистинского городского собрания Эльза Мантаева, директор образовательного учреждения Борис Бембеев.

Право первыми сесть за парту с изображением и описанием боевых и трудовых свершений Героя предоставили отличницам учебы, учащимся 10 «А» класса Амуланге Горяевой и Цагане Манджиевой. Юным участникам патриотической акции гости рассказали об основных вехах биографии легендарной личности.

Стрелковая дивизия под командованием Городовикова с первых дней войны принимает активное участие в боевых действиях. В декабре 44-го получив тяжёлое ранение, Басан Бадьминович был эвакуирован в военный госпиталь. По окончании лечения вновь принял командование и участвовал в Восточно-Прусской операции.

Неоценим вклад Городовикова в восстановление и развитии республики. С его именем связаны создание новых районов, отраслей, промышленных, образовательных объектов, учреждений здравоохранения и культуры. Подобные акции, по словам директора школы Бориса Бембеева, формируют у детей уважительное отношение к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему своей Отчизны.