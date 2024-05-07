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9 мая, 12:08
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В Элисте празднование Дня Победы началось с парада военной и специализированной техники

В Элисте празднование Дня Победы началось с парада военной и специализированной техники

Казаки калмыцкого казачьего округа в форме воинов 110-ой Отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии открыли торжественное прохождение колонны. Именно это воинское формирование участвовало в сражениях с первых дней Великой Отечественной войны.

Держа в руках флаги России и Калмыкии, знамёна легендарной кавдивизии, свыше 20 конников прошли по главной улице столицы. Парад стал символом не только мощи России, но и уважения к тем, кто боролся за мир и свободу.

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