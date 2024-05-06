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8 мая, 13:36
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В эти минуты в Элисте проходит заседание правительства

В эти минуты в Элисте проходит заседание правительства

В повестке дня - три вопроса. По первому выступила вице-премьер – министр социального развития, труда и занятости Марина Ользятиева, которая представила доклад о формировании прогноза потребности рынка труда в специалистах различных направлений.

Сейчас проходит обсуждение, в которых участвуют профильные министры и руководители средних профессиональных учебных заведений. В рамках заседания также подведут итоги реализации регионального проекта «Формирование комфортной город среды» и меры по развитию массового и детско-юношеского спорта.

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