В эти минуты в Элисте проходит заседание правительства

В повестке дня - три вопроса. По первому выступила вице-премьер – министр социального развития, труда и занятости Марина Ользятиева, которая представила доклад о формировании прогноза потребности рынка труда в специалистах различных направлений.

Сейчас проходит обсуждение, в которых участвуют профильные министры и руководители средних профессиональных учебных заведений. В рамках заседания также подведут итоги реализации регионального проекта «Формирование комфортной город среды» и меры по развитию массового и детско-юношеского спорта.