Неблагоприятные погодные условия повлияли на итоги весенней путины

Тем, кто добывает биоресурсы на внутренних водоёмах предстояло освоить квоту – почти 327 тонн. Но из-за сильного ветра и перепадов температуры, к промыслу рыбаки приступили только в середине марта.

Так что, вместо положенных четырёх месяцев, им пришлось работать только полтора. Это и повлияло на результат улова: чуть более 22 тонн, в том числе почти половина – это рыба крупных частиковых пород.

Промысел возобновится 1 июля и продлится до конца года.