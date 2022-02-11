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16 марта, 13:39
НовостиОбразование

В школах республики проходят уроки по пожарной безопасности

В школах республики проходят уроки по пожарной безопасности

Так, в Октябрьском районе сотрудники МЧС организовали занятия по подготовке детей к действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций, в том числе в местах массового пребывания людей.

 Особое внимание было уделено профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах.

 Инспекторы напомнили детям об основных правилах поведения, повторили с ребятами телефоны вызова экстренных служб, провели тренировочные эвакуации и практические занятия по правилам оказания первой помощи.

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