В школах республики проходят уроки по пожарной безопасности

Так, в Октябрьском районе сотрудники МЧС организовали занятия по подготовке детей к действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций, в том числе в местах массового пребывания людей.

Особое внимание было уделено профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах.

Инспекторы напомнили детям об основных правилах поведения, повторили с ребятами телефоны вызова экстренных служб, провели тренировочные эвакуации и практические занятия по правилам оказания первой помощи.