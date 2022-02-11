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16 марта, 13:07
НовостиОбщество

Подай заявку в личном кабинете на Госуслугах

Подай заявку в личном кабинете на Госуслугах

Жители Калмыкии и застройщики смогут подавать заявки на подключение к электричеству, теплу, водоснабжению и водоотведению через личный кабинет на портале Госуслуг.

Раньше для этого люди должны были обращаться в офис ресурсоснабжающей организации или заполнять заявку на ее сайте. После обработки запроса энергокомпанией, заявитель получит в личном кабинете электронные версии документов о присоединении к электрическим сетям. 

 

 

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