Подай заявку в личном кабинете на Госуслугах

Жители Калмыкии и застройщики смогут подавать заявки на подключение к электричеству, теплу, водоснабжению и водоотведению через личный кабинет на портале Госуслуг.

Раньше для этого люди должны были обращаться в офис ресурсоснабжающей организации или заполнять заявку на ее сайте. После обработки запроса энергокомпанией, заявитель получит в личном кабинете электронные версии документов о присоединении к электрическим сетям.