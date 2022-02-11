Очередная постановка Бориса Манджиева - на сцене Чувашского театра юного зрителя

Сегодня на суд чувашских зрителей калмыцкий режиссер вновь представит премьеру спектакля «Кукушкины слезы». Это драматическая фантазия по роману Михаила Юхмы, его ни разу не воплощали на сцене, хотя трагическая история была написана еще в конце прошлого века. Этот факт сыграл важную роль при выборе произведения для постановки, рассказывает Манджиев.

В работе также принимал участие драматург Михаил Башкиров. Ему удалось найти «сценический язык для этого романа», - подчеркнул режиссер. «Кукушкины слезы» - это история человека, который оторвался от Родины. Его, как весенний листок, мотает по свету. Что ждет его дома по возвращении? Об этом рассуждает калмыцкий режиссер на сцене Чувашского театра юного зрителя.