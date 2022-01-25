Сегодня исполняется 80 лет со дня вручения боевого знамени 110-ой Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии

Тогда это событие приурочили к 24-ой годовщине Красной Армии. Теперь этот подлинный свидетель доблести и славы калмыцкого народа будет экспонироваться в Национальном музее Калмыкии.

Увидеть реликвию, символ чести и доблести наших Героев, участвовавших в обороне Дона, смогут все желающие в течение года.

В зале «Великая Победа» Национального музея им.Пальмова - почётный караул. В центре – боевое знамя 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии. Его история началась ровно 80 лет назад. Именно тогда, 23 февраля 1942 года, боевое знамя вручили нашим солдатам, участвовавшим в обороне Дона и не позволившим сбыться планам немецкого командования. По инициативе Главы Калмыкии и регионального правительства ценный стяг привезли из Центрального музея Вооружённых сил Министерства обороны России.

Наши предки по-разному называли знамя: стяг, прапор, бунчук, штандарт, но оно всегда олицетворяло честь и доблесть. С ним шли в атаку, ему присягали на верность, его выносили на груди из окружения. Пока существует знамя, существует и воинское подразделение. На торжественной церемонии представления боевого знамени побывал Ветеран ВОВ Пётр Леонтьев.

Мероприятие, посвященное 80-летию оборонительных боёв на Дону, прошло и в Национальной библиотеке. Здесь состоялась презентация книги Хонгора Хомутникова «Сквозь огонь и время…». Автор книги - член Союза журналистов России, внук прославленного калмыцкого героя Василия Хомутникова. В литературной гостиной собрались ученые, студенты, члены историко-патриотического клуба «Глобус», педагоги и кадеты «Казачьего кадетского корпуса».

В этом году Калмыкия понесла тяжёлую утрату. На 98 году ушёл из жизни фронтовик, известный калмыцкий писатель, журналист, почётный гражданин Калмыкии Андрей Джимбиев. Он освобождал Элисту от немецкой оккупации в 1943 году, пережил депортацию, героически сражался в составе легендарной 28-й армии.

Воины 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии бесстрашно обороняли рубежи на побережьях Дона и Маныча и стратегически важную железную магистраль Астрахань-Кизляр. Чем дальше в прошлое уходит ВОВ, тем меньше тех, кого мы называем солдатами Победы и тем ценнее для нас воспоминания - свидетельства тех событий.