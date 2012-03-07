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22 февраля, 17:02
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В школах Калмыкии состоялся единый интернет-радио-урок по калмыцкому языку

В школах Калмыкии состоялся единый интернет-радио-урок по калмыцкому языку

Напомним, он был приурочен к Международному Дню родного языка, который появился в календаре решением генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года с целью защиты языкового и культурного многообразия. В онлайн-занятии приняли участие старшеклассники общеобразовательных организаций.

 Какие еще мероприятия проводятся в степном регионе для того, чтобы привлечь внимание к изучению родной речи, узнавала наш корреспондент Елена Алексенко.

 «Обрети жизнь, родной язык» - единый интернет-радио-урок объединил в этот день несколько десятков, а может, и сотен слушающих. Школьникам формат проведения занятий пришелся по душе. Новые технологии, без которых уже немыслима наша жизнь, стали проводником в мир родной культуры.

Приурочены к Международному дню родного языка и другие мероприятия. Например, в Артезианской школе прошла акция «Говорим на калмыцком».

В Центре развития калмыцкого языка отметили, что разноплановые мероприятия, направленные на поддержание интереса молодого поколения к изучению родной речи и культуры, в регионе проводятся регулярно. Мастер-классы, онлайн-уроки, творческие конкурсы.  

С языка, культуры и обычаев начинается воспитание и развитие ребенка. Потому особое внимание уделяется изучению родной речи в школах и детских садах. Получение знаний с помощью учебников сочетается с внеурочной деятельностью. Так, совсем недавно в дошкольных учреждениях отметили  праздник Цаган Сар, это позволило педагогам проверить, как малыши усваивают пройденное, а самим воспитанникам - блеснуть творческими способностями.

Во многом, развитию калмыцкого языка способствуют неравнодушные жители республики. Одна из таких Майя Каруева. На ее счету не один культурно-просветительский проект. И каждый из них объединен единой целью – сформировать у его участников национальное самосознание.  

Другим реальным шагом к развитию калмыцкого языка станет появление двуязычных вывесок в организациях, учреждениях, магазинах и других объектах обслуживания Элисты. Решение об этом было принято депутатами городского собрания в ходе очередного совещания.

 

 

 

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