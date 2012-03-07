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22 февраля, 16:06
НовостиКультура

На большие экраны страны вышла сказка «Конёк-Горбунок» по мотивам произведения Петра Ершова

На большие экраны страны вышла сказка «Конёк-Горбунок» по мотивам произведения Петра Ершова

 Фильм снимался в самом большом в России съемочном павильоне под Санкт-Петербургом. На премьере в Элисте побывала наша съемочная группа.

Ещё до начала сеанса стало понятно, что картина привлекла к себе зрительское внимание.

Экранизация Олега Погодина одноименной сказки Петра Ершова превратилась в масштабный сказочный древнерусский блокбастер, где Ивана-дурака сыграл Антон Шагин, а его верного Конька-Горбунка — Павел Деревянко, подаривший главному персонажу не только голос, но и мимику.

Среди других персонажей сказки в экранизации зрители увидят Жар-Птицу, ее перо, кобылицу, Чудо-Юдо-Рыбу-Кита. В основном, пейзажи и локации отрисованы на компьютере, реальных объектов в кино мало.

Необходимо отметить, что фильм не повторяет сказку Ершова, а дополняет её. Стихотворный текст изложен в прозе, добавлены современные шутки, поэтому кино будет интересно даже тем, кто знает сказку наизусть. Из-за использования передовых цифровых технологий, а также избытка компьютерной графики и звезд российского кино - Паулина Андреева, Ян Цапник, Михаил Ефремов, Ляйсан Утяшева, Александр Семчев и Олег Тактаров - бюджет картины составил 600 миллионов рублей.

Создатели ставили перед собой задачу – вызывать у зрителей эмоции, чтобы и взрослые, и дети поверили в то, что Конёк-Горбунок настоящий и искренне сопереживали ему.

Озорной, живой, поучительный, с блестящими актерами. Достойный стать любимой киносказкой целого поколения. Фильм создан группой компаний и каналом «Россия 1» при поддержке Фонда кино. В калмыцкой столице на него можно будет сходить всей семьёй до 8 марта.

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