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23 февраля, 08:53
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Сегодня в стране отмечается День защитника Отечества

Сегодня в стране отмечается День защитника Отечества

 Памятная дата, установленная почти сотню лет назад, не раз менявшая свои названия, не теряет своей актуальности и в наше время. Этот день напоминает всем нам о мужестве и отваги, доблести и чести воинов, защищавших когда-то и стоящих на рубежах нашего Отечества сегодня. Среди них и нынешние ветераны Великой Отечественной войны. Те, кто восемьдесят лет назад встал на пути у коричневой чумы и не дал расползтись ей по всему миру. К сожалению, в живых их осталось не так много. Их судьбы – пример нынешнему поколению того, как надо любить и защищать свою Родину. 

 

 

 

 

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