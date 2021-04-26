25 мая, 15:04
В школах Калмыкии продолжается Государственная итоговая аттестация девятиклассников
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Школьники второй день сдают русский язык, а 27 и 28 мая – предстоит испытание по математике. Результаты ГИА станут основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании. Дополнительный период проведения экзаменов будет организован в сентябре.
Для участников с ограниченными возможностями здоровья ГИА по их желанию проводится только по одному обязательному предмету по выбору. Для участия в ГИА в Калмыкии зарегистрировано 2 903 девятиклассника.