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25 мая, 14:35
НовостиКультура

На карте интересных городских пространств появилась новая точка - Дворик Чонкушова

На карте интересных городских пространств появилась новая точка - Дворик Чонкушова

 Состоялся дебют нового проекта «Open Аir Music». На территории арт-пространства были организованы: сцена, фудкорт, лаундж-зона.

Приятная музыка, лицедеи, пение и прекрасные танцы подняли всем настроение. Теперь во Дворике Чонкушова можно проводить различные интересные мероприятия: фестивали, концерты, кинопоказы, выставки и показы мод под открытым небом. Сам же объект может развиваться как самостоятельный Арт-кластер Элисты.

 

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