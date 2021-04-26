На карте интересных городских пространств появилась новая точка - Дворик Чонкушова

Состоялся дебют нового проекта «Open Аir Music». На территории арт-пространства были организованы: сцена, фудкорт, лаундж-зона.

Приятная музыка, лицедеи, пение и прекрасные танцы подняли всем настроение. Теперь во Дворике Чонкушова можно проводить различные интересные мероприятия: фестивали, концерты, кинопоказы, выставки и показы мод под открытым небом. Сам же объект может развиваться как самостоятельный Арт-кластер Элисты.