В школах Калмыкии написали итоговое сочинение

Это допуск к государственной итоговой аттестации. В этом году комплекты тем сформированы по-новому. Теперь все они находятся в закрытом банке.



Ребята писали сочинение 3 часа 55 минут. Результатом итогового сочинения станет "зачёт" или "незачёт".



Школьники, которые получат "незачет", или по уважительным причинам не смогли написать работу, сделают это в дополнительные дни.