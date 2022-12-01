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3 февраля, 08:45
Новости

В школах Калмыкии написали итоговое сочинение

В школах Калмыкии написали итоговое сочинение

Это допуск к государственной итоговой аттестации. В этом году комплекты тем сформированы по-новому. Теперь все они находятся в закрытом банке.

Ребята писали сочинение 3 часа 55 минут. Результатом итогового сочинения станет "зачёт" или "незачёт".

Школьники, которые получат "незачет", или по уважительным причинам не смогли написать работу, сделают это в дополнительные дни.

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