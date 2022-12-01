3 февраля, 08:15
Сегодня в Калмыцком государственном театре кукол "Джангар" продолжаются репетиции премьерного спектакля "Коза-дереза"
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Осуществить постановку приехал режиссёр из республики Марий-Эл Евгений Насупа. Для артистов это интересный опыт работы с новым режиссером, а для жителей республики – возможность насладиться веселой и поучительной сказкой о проделках хитрой и вредной козы. Премьера спектакля состоится 18 февраля.
Осуществить постановку приехал режиссёр из республики Марий-Эл Евгений Насупа. Для артистов это интересный опыт работы с новым режиссером, а для жителей республики – возможность насладиться веселой и поучительной сказкой о проделках хитрой и вредной козы. Премьера спектакля состоится 18 февраля.
Фото из соцсетей Калмыцкого государственного театра кукол "Джангар"