В посёлке Северном Октябрьского района приступил к работе помощник фельдшера

Пилотный проект с одноименным названием реализуется с этого года в ряде посёлков Октябрьского, Приютненского и Целинного районов. Кандидатуры на должность помощника фельдшера отобраны из числа активных местных жителей.



Профессиональные навыки оказания доврачебной помощи они получили в Калмыцком медколледже по программе "Младшая медицинская сестра по уходу за больными".