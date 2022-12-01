3 февраля, 08:57
В посёлке Северном Октябрьского района приступил к работе помощник фельдшера
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Пилотный проект с одноименным названием реализуется с этого года в ряде посёлков Октябрьского, Приютненского и Целинного районов. Кандидатуры на должность помощника фельдшера отобраны из числа активных местных жителей.
Пилотный проект с одноименным названием реализуется с этого года в ряде посёлков Октябрьского, Приютненского и Целинного районов. Кандидатуры на должность помощника фельдшера отобраны из числа активных местных жителей.
Профессиональные навыки оказания доврачебной помощи они получили в Калмыцком медколледже по программе "Младшая медицинская сестра по уходу за больными".