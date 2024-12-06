В 2027 году Калмыкия войдет в пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов.

По поручению Президента с 2025 года к проекту присоединятся еще 3 региона. В ближайшие три года число участников пилотного проекта вырастет с 3 до 38 регионов. В 2026 году к проекту присоединятся 16 регионов.

Республика Калмыкии вместе с 15 другими регионами войдет в пилотный проект с 2027 года. В рамках стартовавшего два года назад проекта были отработаны перечень целевых реабилитационных групп, пакет стандартных услуг для каждой из них, а также особенности оказания комплексной реабилитации по каждой такой группе.

Сертификат позволит оплатить все необходимые мероприятия в учреждениях, питание и проживание пациентов и их сопровождающих. Кроме того, предусмотрена компенсация расходов на проезд до места прохождения реабилитации.

Стоимость электронного сертификата рассчитана с учетом индекса потребительских цен. В бюджете на эти цели заложено 5,5 млрд рублей на 3 года.