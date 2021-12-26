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31 января, 11:30
НовостиСтроительствоОбразование

В школах Элисты отремонтируют бассейны

В школах Элисты отремонтируют бассейны

В первую очередь, в Калмыцкой этнокультурной гимназии им. Зая-Пандиты. Работники специализированной компании уже проверили техническое состояние объекта.

Кроме этого, еще три бассейна в детских садах нуждаются в капитальном ремонте. Работы запланированы на летний период. 

Глава администрации Элисты Дмитрий Трапезников поставил задачу: в кратчайшие сроки подготовить проектно-сметную документацию и полный расчет стоимости ремонта. Основная задача - привести существующие бассейны в нормативное состояние, чтобы дети беспрепятственно могли заниматься плаванием.

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