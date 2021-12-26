Горячая линия по вопросам зимовки открыта в профильном ведомстве

Ответственная компания проходит в штатном режиме. Обеспеченность грубыми кормами на сегодня составляет 86%. Для работы в сложных погодных условиях у хозяйств имеется снегоочистительная техника на базе колесных и гусеничных тракторов. Их более 300 единиц.

Насколько успешно пройдет зимовка зависит от руководителей и специалистов хозяйств, их организаторских способностей и умения оперативно решать возникающие проблемы. Главное - сохранить поголовье животных и получить запланированный приплод.

С целью координации и мониторинга работы за ходом зимовки был создан штаб, куда вошли сотрудники профильного министерства, главы РМО. Телефон горячей линии: 8(84722) 3-49-99.