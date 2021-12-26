Калмыцкие предприятия представят товары на международной выставке «Продэкспо»

Презентовать товары им поможет региональный центр «Мой бизнес».

Выставка состоится с 7 по 11 февраля в Экспоцентре в Москве. На ней будет представлено продовольствие со всего мира, в том числе калмыцкие полуфабрикаты, тушенка, рыба и экологически чистый рис.

Это уникальный шанс для предпринимателей познакомиться с инновационными продуктами, наладить сотрудничество со смежными предприятиями, найти новые идеи и расширить географию поставок. При этом большую часть расходов оплатит центр в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».