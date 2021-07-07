В северной промзоне Элисты появится агропромпарк площадью почти 100 тысяч квадратных метров

Участок определили депутаты ЭГС на внеочередной сессии. Внесли соответствующие изменения в генплан города и правила землепользования. Это будет целый комплекс предприятий по производству полуфабрикатов, колбас, грибов, мясокостной муки, кормов для домашних и сельхозживотных, а также тепличное хозяйство. Объект создадут в рамках Индивидуальной программы развития Калмыкии на период до 24 года. Агропромпарк призван стать местом, где предприниматели смогут получить выгодные условия для размещения производства и переработки продукции. Им будут доступны льготные тарифы на оплату ЖКУ, минимальный размер арендной платы, а также другие преференции, отметил глава города-спикер Элистинского горсобрания Николай Орзаев.