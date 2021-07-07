Глава Калмыкии Бату Хасиков встретился с Чемпионом мира по греко-римской борьбе среди кадетов Валерием Мангутовым

Глава региона похвалил спортсмена за стремление к победе, отметил его большую работу и, конечно, тренерский вклад в успешный результат. Валерий Мангутов стал победителем Чемпионата мира по греко-римской борьбе среди кадетов в весовой категории до 55 кг.

«Очень рад, что наши ребята уже в таком юном возрасте становятся Чемпионами мира. Они служат примером для подрастающего поколения и прославляют нашу республику. Мы вами гордимся», – подчеркнул Бату Сергеевич.

Валерий родом из Лагани, воспитанник калмыцкой школы борьбы. За спиной у него большой спортивный путь – с 2017 года участвовал в Первенствах России и Европы, при этом занимая исключительно первые места. На Первенстве мира у Валерия было 5 схваток, и в каждой он одержал победу. В 1/4 финала Валерий проигрывал борцу из Индии, но нашёл в себе силы и сумел переломить ход схватки в свою пользу со счётом 4:2. А в финальной схватке он с явным преимуществом победил борца из США – 8:0. «Побольше бы таких богатырей для Калмыкии», – отметил Бату Хасиков.