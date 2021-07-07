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28 июля, 11:31
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Депутаты ЭГС поддержали решение администрации города перевести школы искусств в столице в введение органов управления культуры

Депутаты ЭГС поддержали решение администрации города перевести школы искусств в столице в введение органов управления культуры

Таким образом, Калмыкия вошла в число регионов, призванных реализовать план мероприятий по перспективному развитию учреждений дополнительного образования, утвержденный федеральным министерством. В профильном ведомстве республики сегодня сообщили, что из 18 объектов только 4 сейчас - на балансе органов культуры. По мнению специалистов, перевод позволит эффективнее использовать меры господдержки.

Следует сказать, что господдержка оказывается по Нацпроекту Культура. В прошлом году в его рамках значительно улучшил материально-техническую базу Элистинский колледж искусств. На выделенные средства приобретены музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы. В следующем году обновление ждет школу искусств в селе Троицкое.

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