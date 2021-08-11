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11 октября, 12:12
НовостиСпорт

В Элисте завершился республиканский турнир по боксу, приуроченный ко дню учителя

В Элисте завершился республиканский турнир по боксу, приуроченный ко дню учителя

В соревнованиях приняли участие воспитанники специализированной школы имени Балзанова, а также из Яшалтинского, Сарпинского, Октябрьского, Малодербетовского и Сарпинского районов. Из-за ковидных ограничений не все спортсмены смогли приехать. По итогам турнира будет сформирован список атлетов, которые будут представлять Калмыкию на межрегиональных соревнованиях, сообщает профильное министерство.

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