В Элисте завершился республиканский турнир по боксу, приуроченный ко дню учителя
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В соревнованиях приняли участие воспитанники специализированной школы имени Балзанова, а также из Яшалтинского, Сарпинского, Октябрьского, Малодербетовского и Сарпинского районов. Из-за ковидных ограничений не все спортсмены смогли приехать. По итогам турнира будет сформирован список атлетов, которые будут представлять Калмыкию на межрегиональных соревнованиях, сообщает профильное министерство.
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