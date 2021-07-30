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25 августа, 14:36
НовостиТуризмКультура

В сентябре будет организована арт-школа креативных индустрий

В сентябре будет организована арт-школа креативных индустрий

Об этом сообщает Республиканский центр молодежи. К участию приглашаются все, у кого есть идеи культурного туризма, в их числе создатели арт-резиденций, общественных пространств, дизайнеры, художники граффити, блогеры, менеджеры. Совместно с экспертами они разработают новые идеи, сформулируют уникальные концепции продвижения продуктов, и поймут, как развивать культурный туризм в городах и на исторических территориях, как привлекать источники финансирования и реализовывать успешный творческий проект. Регистрация продлится до 1 сентября. Успей подать заявку на сайте «Таврида арт».

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