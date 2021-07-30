ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

За сутки в Калмыкии выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии инфицированы больше 27 с половиной тысячи человек. Такие данные приводит оперативный штаб. В медучреждениях сейчас лечатся 873 жителя республики. 532 из них в Элисте, остальные в госпиталях, которые открыты на базе больниц в 10 районах. Сейчас 35 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 12 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Зарегистрирован еще один летальный исход. На сегодня их уже 517.