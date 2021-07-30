25 августа, 13:09
 28 °C
86,58
73,74
  • Бан
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
25 августа, 14:32
НовостиCOVID-19Здравоохранение

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

За сутки в Калмыкии выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии инфицированы больше 27 с половиной тысячи человек. Такие данные приводит оперативный штаб. В медучреждениях сейчас лечатся 873 жителя республики. 532 из них в Элисте, остальные в госпиталях, которые открыты на базе больниц в 10 районах. Сейчас 35 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 12 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Зарегистрирован еще один летальный исход. На сегодня их уже 517.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия