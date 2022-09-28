21 ноября, 10:12
В селе Яшалта завершилась реконструкция Ступы Просветления
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В облагораживании монумента принимали участие представители буддийской общины и многие жители Яшалтинского района. Как сообщили в администрации СМО, реставрация коснулась фасада и внутренней части священной Ступы.
В облагораживании монумента принимали участие представители буддийской общины и многие жители Яшалтинского района. Как сообщили в администрации СМО, реставрация коснулась фасада и внутренней части священной Ступы.
Активный участник работ Галина Эльдяева поблагодарила всех причастных к ремонту земляков. Теперь место будет долго служить для блага всех жителей Яшалты.
Фото: riakalm.ru