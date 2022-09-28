В селе Яшалта завершилась реконструкция Ступы Просветления

В облагораживании монумента принимали участие представители буддийской общины и многие жители Яшалтинского района. Как сообщили в администрации СМО, реставрация коснулась фасада и внутренней части священной Ступы.



Активный участник работ Галина Эльдяева поблагодарила всех причастных к ремонту земляков. Теперь место будет долго служить для блага всех жителей Яшалты.



Фото: riakalm.ru