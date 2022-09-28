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21 ноября, 10:12
Новости

В селе Яшалта завершилась реконструкция Ступы Просветления

В селе Яшалта завершилась реконструкция Ступы Просветления

В облагораживании монумента принимали участие представители буддийской общины и многие жители Яшалтинского района. Как сообщили в администрации СМО, реставрация коснулась фасада и внутренней части священной Ступы.

Активный участник работ Галина Эльдяева поблагодарила всех причастных к ремонту земляков. Теперь место будет долго служить для блага всех жителей Яшалты.

Фото: riakalm.ru

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