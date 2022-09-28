21 ноября, 09:44
Сегодня столовые двух школ Калмыкии представят республику в полуфинале Всероссийского конкурса
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Средняя общеобразовательная школа № 8 и Троицкая средняя общеобразовательная школа станут участниками мероприятия, на котором поборются за звание "Лучшая школьная столовая-2022".
Средняя общеобразовательная школа № 8 и Троицкая средняя общеобразовательная школа станут участниками мероприятия, на котором поборются за звание "Лучшая школьная столовая-2022".
Состязаться они будут в нескольких испытаниях - баттле между поварами, квесте и блиц-турнире. Также в рамках конкурса пройдут выставка тематических столов "Школьное питание 3.0", мастер-классы и конференция по вопросам здорового питания учеников.
Фото: https://t.me/minobrnauki08