Сегодня столовые двух школ Калмыкии представят республику в полуфинале Всероссийского конкурса

Средняя общеобразовательная школа № 8 и Троицкая средняя общеобразовательная школа станут участниками мероприятия, на котором поборются за звание "Лучшая школьная столовая-2022".



Состязаться они будут в нескольких испытаниях - баттле между поварами, квесте и блиц-турнире. Также в рамках конкурса пройдут выставка тематических столов "Школьное питание 3.0", мастер-классы и конференция по вопросам здорового питания учеников.



Фото: https://t.me/minobrnauki08