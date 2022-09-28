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21 ноября, 10:39
Новости

"Самая, самая"

"Самая, самая"

Спектакль в столице республики сыграют народные артисты России. Изящная комедия расскажет о случайной встрече главных героев на одной из станций парижского метро.

Вместе снимая кино, мечтая, и преодолевая трудности, они станут друг другу самыми близкими людьми. Но лишь спустя годы поймут, что чувства, одолевавшие их, и есть настоящая любовь.

Главными гостями и актерами спектакля станут Игорь Бочкин, Ирина Алферова и Илья Соколовский. Мероприятие пройдет 25 ноября.

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