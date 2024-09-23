Глава Калмыкии Бату Хасиков принял отставку Правительства Республики Калмыкия

Сегодня, 24 сентября, Глава Калмыкии Бату Хасиков в соответствии со статьей 28 Степного Уложения (Конституции) Республики Калмыкия, статьей 5.1. Закона Республики Калмыкия "О Главе Республики Калмыкия" подписал Указ о принятии сложения полномочий Правительства Республики Калмыкия.

Это обязательная процедура. Согласно Степному Уложению (Конституции) Республики Калмыкия и региональному закону о Главе Республики Калмыкия, не позднее десяти дней с момента вступления в должность Главы Республики Калмыкия Правительство Республики Калмыкия слагает свои полномочия перед вновь вступившим в должность Главой Республики Калмыкия.

В соответствии с действующим законодательством до формирования нового состава Правительства Республики Калмыкия члены кабинета министров продолжат работать в статусе исполняющих обязанности. Соответствующий указ подписал Бату Хасиков.

"В соответствии со статьей 28 Степного Уложения (Конституции) Республики Калмыкия, статьей 5.1 Закона Республики Калмыкия "О Главе Республики Калмыкия" постановляю принять сложение полномочий Правительства Республики Калмыкия. Поручить Правительству Республики Калмыкия исполнение своих обязанностей до формирования нового состава Правительства Республики Калмыкия", - говорится в Указе.

В ближайшее время будет сформирован новый состав республиканского правительства.