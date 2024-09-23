Поздравления с победой в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» принимают администрации Троицкого РМО Калмыкии и Оватинское СМО Целинного района.

Надо отметить, что этот конкурс, основанный в 2002 году, является победителем первой Национальной программы «Лучшие социальные проекты», а также стал лауреатом Федеральной программы «Развитие регионов. Лучшее для России».

Троицкое РМО и Оватинское СМО выиграли в одном из основных направлений конкурса «Духовность и культура».

РМО Целинного района на полученные средства планирует приобрести кибитку и шатры для мобильной этноплощадки. Кроме того, сотрудники администрации Троицкого и Оватинского СМО направят средства на приобретение сценических костюмов для участников народного хора ветеранов "Надежда" и народного ансамбля песни "Оватиночка". Это отличная поддержка, считают они, развитию народного искусства в районе!