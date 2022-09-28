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16 ноября, 08:13
Новости

В селе Троицкое завершается строительство дороги

В селе Троицкое завершается строительство дороги

В непогоду грунтовая дорога доставляла немало неудобств жителям улицы Солнечная. Они неоднократно обращались в администрацию с просьбой решить проблему бездорожья. В ближайшее время новая дорога в щебеночном исполнении позволит передвигаться в любую погоду.

"Завершающим этапом строительства объекта станет установка дорожных знаков. Всё это дорожниками подрядной организации будет сделано качественно и в срок", - сообщает районная администрация.

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