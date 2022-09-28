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16 ноября, 08:34
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Сегодня всех гостей и жителей столицы приглашает аграрный факультет Калмгосуниверситета

Сегодня всех гостей и жителей столицы приглашает аграрный факультет Калмгосуниверситета

Именно там пройдет множество мероприятий, одно из которых "фестиваль творчества", а в фойе вуза будет представлена выставка под названием "моя студенческая жизнь". Также там можно будет отведать разные блюда, приготовленные студентами.

Отличники поделятся рассказами о своих успехах в учебе, науке, спортивной и общественной деятельности. А в Институте калмыцкой филологии сегодня пройдет заседание круглого стола "Я - будущий востоковед". Мероприятия проводятся в рамках месячника, посвященного Дню студента.

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