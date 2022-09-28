Помочь врачам, поддержать военнослужащих и внести свой вклад в общую победу врачи Калмыкии могут уже сейчас

Многие волонтёры, общественники, которые прошли курсы сестринского дела, готовы работать в госпитале. Именно медсестры и медбратья становятся надежным тылом для многих бойцов, которым нужна как физическая, так и моральная поддержка.



Так, курсы сестринского дела, открытые на базе Медицинского колледжа имени Тамары Хахлыновой, помогут развить профессиональные навыки обучающихся. Также каждый, кто пройдет их, сможет стать добровольцем в госпитале.