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16 ноября, 07:46
Новости

Помочь врачам, поддержать военнослужащих и внести свой вклад в общую победу врачи Калмыкии могут уже сейчас

Помочь врачам, поддержать военнослужащих и внести свой вклад в общую победу врачи Калмыкии могут уже сейчас
Многие волонтёры, общественники, которые прошли курсы сестринского дела, готовы работать в госпитале. Именно медсестры и медбратья становятся надежным тылом для многих бойцов, которым нужна как физическая, так и моральная поддержка.

Так, курсы сестринского дела, открытые на базе Медицинского колледжа имени Тамары Хахлыновой, помогут развить профессиональные навыки обучающихся. Также каждый, кто пройдет их, сможет стать добровольцем в госпитале.
 
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