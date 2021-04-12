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6 мая, 12:18
НовостиПамять

Памятный день в истории

Памятный день в истории

Ровно 76 лет назад в этот день началась Пражская наступательная операция. Она стала последней операцией советских войск в Европе во Вторую мировую войну. После капитуляции Берлина 2 мая 1945 года, немецко-фашистские войска численностью около 900 тысяч человек продолжали вести упорные бои с частями Советской армии на территории Чехословакии. 

За шесть дней, операция длилась до 11 мая, советские войска уничтожили последнюю крупную группировку вермахта и завершили освобождение Чехословакии.

 9 июня 1945 года в ознаменование одержанной победы была учреждена медаль «За освобождение Праги», которой были награждены свыше 390 тысяч человек. 

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