Памятный день в истории

Ровно 76 лет назад в этот день началась Пражская наступательная операция. Она стала последней операцией советских войск в Европе во Вторую мировую войну. После капитуляции Берлина 2 мая 1945 года, немецко-фашистские войска численностью около 900 тысяч человек продолжали вести упорные бои с частями Советской армии на территории Чехословакии.

За шесть дней, операция длилась до 11 мая, советские войска уничтожили последнюю крупную группировку вермахта и завершили освобождение Чехословакии.

9 июня 1945 года в ознаменование одержанной победы была учреждена медаль «За освобождение Праги», которой были награждены свыше 390 тысяч человек.