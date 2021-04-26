В селе Троицкое состоится большой праздничный молебен

По случаю праздника священного месяца Yр Сар, в Троицком на территории большого хурула, пройдет праздничный молебен.

Начало молебна в 11 часов. Для благовонного дыма, можно принести полынь, молоко или молочные продукты, овсяные хлопья, муку, сахар.

По завершению молебна, будет совершен ритуальный обход вокруг хурула, со священными предметами. Участники обхода, должны надеть свои лучшие нарядные одежды. В руках можно держать священные предметы буддийские книги, рукописи, семейные реликвии, флаги с молитвами, хадаки. Также планируется проведение онлайн-трансляции в инстаграме.