Сегодня буддисты Калмыкии празднуют День рождения, Просветления и уход в Паринирваны Будды Шакьямуни

Это главный день священного месяца Yр Сар. В Центральном хуруле в эти минуты проходит праздничный молебен. Из-за ограничений в связи с пандемией доступ в молельный зал ограничен. Все службы будут транслироваться онлайн.

А на рассвете в 4.30 утра монахи даровали всем желающим однодневные обеты Махаяны, которые помогают накопить неисчислимые благие заслуги - буйн. Все желающие в этот день принимают обет трезвости. Сроки его каждый выбирает сам.

Ну, а уже во второй половине дня состоится ритуал омовения и освящения большой танки Будды Шакьямуни, совершение обхода вокруг хурула вместе с монахами. Для верующих будут открыты для созерцания и получения благословении реликвии, которые хранятся в хуруле – мощи Будды Шакьямуни, а также росток священного дерева Бодхи, под которым Будда достиг Просветления.

Выставка будет работать весь день, чтобы верующие могли поклониться священным реликвиям и получить благословение. Более двух с половиной тысяч лет назад, согласно трактатам, первым Будда Шакьямуни даровал ученикам после достижения Просветления учение о четырех благородных истинах. Так он повернул колесо учения. Открыв эту высшую истину, он передавал ее всем живым существам. Показал и нам путь к Просветлению. Сам Сиддхартха считал, что любой человек может достичь Просветления. Только через благой путь. Будда Шакьямуни сумел создать новое учение, которое считается самым мирным.