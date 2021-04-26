Сегодня День российского предпринимательства

Жители Калмыкии масштабно отпраздновали этот день. Местные бизнесмены представили продукцию собственного производства на ярмарке и провели увлекательные мастер-классы на выставке.

Предприниматели, задействованные в выставке в парке «Дружба» получили приглашение на мероприятие «Чай с министром». Для того, чтобы лично выразить глубокую признательность за активное участие в этом дне, министр экономики и торговли Дмитрий Троицкий пригласил бизнесменов 29 мая в Дом предпринимателя.

Кроме этого, для них будет подготовлена специальная программа, в ходе которой они узнают об услугах, которые оказывают подведомственные учреждения министерства.