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25 августа, 13:47
НовостиСтроительство

В селе Троицкое продолжается укладка тротуаров

В селе Троицкое продолжается укладка тротуаров

Начало нового учебного года в Целинном районе ознаменуется открытием в селе Троицкое современной школы. В программу подготовительных мероприятий включено обустройство ближайшей территории, одним из ключевых моментов которого является укладка тротуаров.

Напротив новой школы также будет предусмотрено уличное освещение, а с обеих сторон дороги установлены автобусные павильоны.

Кроме того, в ремонт дорог по улицам Гоголя, 50 лет Победы, а также определенных участков на улицах 40 лет Победы и Братьев Кургузкиных входит устройство наземного пешеходного перехода с установкой сигнального светофора на консоли над проезжей частью.

Фото из телеграм-канала Администрации Целинного РМО.

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