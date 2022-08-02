В селе Троицкое продолжается укладка тротуаров

Начало нового учебного года в Целинном районе ознаменуется открытием в селе Троицкое современной школы. В программу подготовительных мероприятий включено обустройство ближайшей территории, одним из ключевых моментов которого является укладка тротуаров.



Напротив новой школы также будет предусмотрено уличное освещение, а с обеих сторон дороги установлены автобусные павильоны.



Кроме того, в ремонт дорог по улицам Гоголя, 50 лет Победы, а также определенных участков на улицах 40 лет Победы и Братьев Кургузкиных входит устройство наземного пешеходного перехода с установкой сигнального светофора на консоли над проезжей частью.



Фото из телеграм-канала Администрации Целинного РМО.