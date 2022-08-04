Глава Калмыкии поздравил Октябрьский район с сорокапятилетнем

Это самый молодой район республики. Он стал воплощением масштабного проекта первого секретаря Калмыцкого обкома КПСС Б. Б. Городовикова, который сделал ставку на рисосеяние и кормопроизводство, чем открыл новые перспективы для развития экономики и нового района, и всей республики. До сих пор рисоводство остаётся преимуществом сельхозпроизводителей Октябрьского района.



«Но я уверен, что главное его достояние – трудолюбивый и дружный народ. Вместе, сообща октябрьцы решают стоящие перед ними задачи. Санджи Каляев, Михаил Хонинов, Степан Ботиев, Валентина Шершнева – вот далеко не полный список славных представителей октябрьской земли» – пишет Бату Хасиков у себя в телеграм-канале.