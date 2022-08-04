Глава Калмыкии поздравил Октябрьский район с сорокапятилетнем
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Это самый молодой район республики. Он стал воплощением масштабного проекта первого секретаря Калмыцкого обкома КПСС Б. Б. Городовикова, который сделал ставку на рисосеяние и кормопроизводство, чем открыл новые перспективы для развития экономики и нового района, и всей республики. До сих пор рисоводство остаётся преимуществом сельхозпроизводителей Октябрьского района.
Это самый молодой район республики. Он стал воплощением масштабного проекта первого секретаря Калмыцкого обкома КПСС Б. Б. Городовикова, который сделал ставку на рисосеяние и кормопроизводство, чем открыл новые перспективы для развития экономики и нового района, и всей республики. До сих пор рисоводство остаётся преимуществом сельхозпроизводителей Октябрьского района.
«Но я уверен, что главное его достояние – трудолюбивый и дружный народ. Вместе, сообща октябрьцы решают стоящие перед ними задачи. Санджи Каляев, Михаил Хонинов, Степан Ботиев, Валентина Шершнева – вот далеко не полный список славных представителей октябрьской земли» – пишет Бату Хасиков у себя в телеграм-канале.